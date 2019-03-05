Лауреатом Притцкеровской премии стал японский архитектор Арата Исодзаки

МОСКВА, 5 марта. /ТАСС/. Японский архитектор Арата Исодзаки выбран лауреатом Притцкеровской премии, считающейся самой престижной в области архитектуры. Об этом сообщается в пресс-релизе, опубликованном во вторник на сайте премии.

"Выдающийся японский архитектор, градостроитель, теоретик Арата Исодзаки был выбран в качестве лауреата Притцкеровской премии в 2019 году", - говорится в сообщении.

Исодзаки родился в 1931 году в городе Оита на японском острове Кюсю. В 1954 году он закончил архитектурное отделение инженерного факультета Токийского университета. В начале своей карьеры Исодзаки работал под руководством известного японского архитектора Кэндзо Тангэ (1913-2005).

Как отмечается на сайте премии, Исодзаки "продемонстрировал мировое видение, которое опередило его время и способствовало диалогу между Востоком и Западом". На его счету более 100 построенных проектов, наиболее известными из которых являются здание Музея современного искусства в Лос-Анджелесе, спортивная арена Palau Sant Jordi в Барселоне, арена Pala Alpitour в Турине, небоскреб Allianz Tower в Милане.

"В течение многих лет он пытался сделать так, чтобы некоторые области мира, имеющие давние архитектурные традиции, не были ограничены этими традициями, а помогали распространять эти традиции, одновременно учась у остального мира", - заявил об Исодзаки председатель жюри премии, слова которого приводятся в пресс-релизе.

Притцкеровская премия, которую часто называют аналогом Нобелевской премией в области архитектуры, присуждается с 1979 года. Ее основатель - фонд Hyatt Foundation. Лауреату вручается бронзовая медаль, сертификат, а также денежный приз в размере $100 тыс. Церемония вручения награды состоится в мае во Франции.