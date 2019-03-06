Экспертный совет Роспечати распределил около 166 млн рублей на поддержку СМИ

МОСКВА, 6 марта. /ТАСС/. Экспертный совет Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям (Роспечать) на своем заседании распределил около 166 млн рублей на оказание государственной поддержки СМИ. Об этом сообщила в среду пресс-служба сопредседателя совета, главы комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Леонида Левина.

"В ходе заседания было принято решение поддержать 201 социально значимый проект из 238, представленных на рассмотрение региональными печатными изданиями. Для этих целей будет выделено почти 115 млн рублей", - сообщается в релизе. Еще более 15 млн рублей будет направлено на поддержку 24 проектов, подготовленных федеральными СМИ. Отдельно более 36 млн рублей получат пять специализированных изданий для инвалидов по зрению.

Во время обсуждения председатель комитета Госдумы подчеркнул, что "в современных реалиях глобального проникновения цифровых технологий для СМИ является жизненно важным использовать возможности глобальной Сети".

Всего в 2019 году на поддержку организаций, осуществляющих выпуск, распространение и тиражирование социально значимых проектов в области печатных средств массовой информации, в федеральном бюджете заложено более 556 млн рублей.