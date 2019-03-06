Регионы российского Кавказа будут вести заготовку леса по новым правилам

МАЙКОП, 6 марта. /ТАСС/. Российский Кавказ стал первым экорегионом, все субъекты которого одобрили рекомендации Всемирного фонда дикой природы (WWF России) по сохранению лесного биоразнообразия и с учетом этого будут вести заготовку леса по новым правилам, сообщила в среду координатор Лесной программы отделения "Российский Кавказ" WWF России Елена Черкасова.

"Все одиннадцать регионов российского Кавказа приняли новые лесные регламенты, призванные сохранять биологическое разнообразие лесов экорегиона. Для лесопользователей это означает, что с 2019 года на протяжении 10 лет заготавливать древесину будет необходимо по новым правилам, учитывая неприкосновенность определенных участков леса для сохранения флоры и фауны", - сказала она.

Минприроды сделало обязательным для включения в лесохозяйственные регламенты лесничеств пункта о сохранении биоразнообразия в 2017 году. На территории российского Кавказа новые правила, разработанные при участии WWF, ранее были приняты в Краснодарском крае, Дагестане, Чечне, на Ставрополье, в Северной Осетии и Ростовской области. В конце минувшего года к ним присоединились Адыгея, Калмыкия, Ингушетия, Кабардино-Балкария. Последним регионом, принявшим новые регламенты в феврале этого года, стала Карачаево-Черкесия, уточнила Черкасова.

Координатор Лесной программы отделения "Российский Кавказ" WWF России пояснила, что Адыгея, Краснодарский край и Ставропольский край не до конца учли рекомендации об утверждении 500-метровой буферной зоны вокруг гнездования редких крупных хищных птиц, которые селятся на крепких высоких деревьях. При очередной корректировке регламентов власти данных регионов внесут необходимые изменения.

"Мы рады, что все субъекты российского Кавказа понимают важность соблюдения принципов ответственного лесопользования и готовы работать с нами вместе. Кавказ - один из богатейших экорегионов России, и наша общая задача - сохранить и защитить природные ресурсы этой территории, поскольку далеко не все из них восполняемы и деятельность человека порой может нанести серьезные потери экологической системе", - добавила Черкасова.