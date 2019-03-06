В Петербурге поддержали проект федерального закона о доплатах малообеспеченным пенсионерам

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 6 марта. /ТАСС/. Депутаты законодательного собрания Санкт-Петербурга поддержали проект федерального закона о доплатах малообеспеченным пенсионерам сверх прожиточного минимума. Голосование о принятии соответствующего постановления в целом состоялось на заседании городского парламента, которое началось с минуты молчания в память об академике, почетном гражданине Санкт-Петербурга Жоресе Алферове, скончавшемся 1 марта на 89-м году жизни.

Законопроект о доплатах малообеспеченным пенсионерам сверх прожиточного минимума был внесен правительством в Госдуму в минувший понедельник, его текст был направлен для получения отзывов в исполнительные и законодательные органы власти субъектов РФ. Предлагается исключить из подсчета общей суммы материального обеспечения пенсионера суммы текущей индексации (корректировки) размеров пенсий и ежемесячных денежных выплат, выплачивая их сверх величины прожиточного минимума пенсионера, установленной в субъекте федерации.

Согласно документу, получателям социальной доплаты к пенсии всегда будет обеспечиваться выплата сумм индексаций сверх установленного в субъекте федерации прожиточного минимума. Предусматривается также доплата с 1 января 2019 года сумм, которые неработающие пенсионеры не получили в текущем году в связи с определением размера социальной доплаты исходя из размеров пенсии и ежемесячных денежных выплат с учетом их индексаций, проведенных в 2019 году.

"За - 44, воздержались - 0, против - 0. Коллеги, документ принят в целом", - подвел итоги голосования спикер городского заксобрания Вячеслав Макаров.

Выступая на заседании, Макаров пояснил, что законопроект продолжает линию по защите интересов старшего поколения, граждан пенсионного возраста. "Рассматриваемые сейчас изменения преследуют одну цель - существенное повышение уровня доходов пенсионеров. Предлагается индексировать не часть пенсии, а всю пенсию, для всех категорий. В первую очередь, это скажется на тех, у кого пенсия ниже прожиточного минимума", - сказал он, отметив, что в Петербурге эта мера затронет более 140 тыс. неработающих пенсионеров.

Ранее стало известно, что Госдума рассмотрит правительственный законопроект о доплатах малообеспеченным пенсионерам сверх прожиточного минимума 12 марта.

Приоритетность

В своем послании Федеральному собранию 20 февраля президент России Владимир Путин указал на несправедливость при установлении доплат к пенсиям, сложившуюся с начала года в рамках пенсионных изменений, и потребовал немедленно ее устранить. Путин пояснил, что "государство сначала должно довести пенсию до прожиточного минимума, а уже после этого проводить индексацию самой пенсии и ежемесячных денежных выплат".