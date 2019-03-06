ВЦИОМ: взрослые и подростки по-разному оценивают влияние соцсетей на несовершеннолетних

МОСКВА, 6 марта. /ТАСС/. Более половины опрошенных несовершеннолетних уверены в том, что социальные сети не оказывают существенного влияния на подростков, в то время как около 60% совершеннолетних респондентов считают, что соцсети оказывают негативное влияние. Об этом свидетельствуют результаты опроса, обнародованные в среду Всероссийским центром изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

"Более половины опрошенных респондентов в возрасте от 14 до 17 лет (54%) отметили, что социальные сети не оказывают существенного влияния на подростков. Ответы совершеннолетних респондентов отличаются от мнения подростков", - говорится в сообщении. Так, согласно данным опроса, 58% взрослых респондентов считает, что социальные сети оказывают плохое влияние на подростков.

Как свидетельствуют данные ВЦИОМ, о позитивном влиянии соцсетей заявил каждый пятый (19%) участник опроса 14-17 лет, разделяет это мнение лишь каждый десятый (10%) взрослый. Согласно опросу, как взрослые, так и подростки, пользующиеся социальными сетями, практически не встречают "опасный" контент (пропагандирующий самоубийства, насилие, терроризм): о том, что не встречали ни один сюжет подобного содержания заявили 54% и 58% опрошенных подростков и взрослых соответственно.

По результатам опросов, россияне достаточно мало знают об "опасных" группах в соцсетях. Так, о пабликах, распространяющих материалы о самоубийствах знают 16% взрослых респондентов и 18% подростков, о группах, пропагандирующих насилие - 10% и 11%, терроризм - 9% и 6%. Отмечается, что позитивная повестка соцсетей считывается более активно: 88% пользователей соцсетей встречали призывы к ЗОЖ, 79% - материалы, мотивирующие помочь животным (ответы подростков и совершеннолетних респондентов не отличаются).

"Подавляющее большинство подростков (98%) отметили, что пользуются интернетом ежедневно, кроме того 89% заходят в социальные сети практически каждый день. В отличие от подростков, только 69% взрослых ежедневно посещают интернет, а 53% - соцсети", - говорится в сообщении.

Всероссийский опрос ВЦИОМ был проведен 28 января 2019 года. Метод опроса - телефонное интервью по случайной выборке стационарных и мобильных номеров. В опросе принимали участие 1200 россиян старше 18 лет и 219 респондентов в возрасте от 14 до 17 лет. Для выборки совершеннолетних максимальный размер ошибки с вероятностью 95% не превышает 3%.