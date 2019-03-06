Шойгу примет участие в заседании комитета Госдумы по обороне

МОСКВА, 6 марта. /ТАСС/. Спикер Госдумы Вячеслав Володин в среду сообщил, что глава российского военного ведомства Сергей Шойгу примет участие в заседании комитета палаты по обороне на следующей неделе.

"Мы на следующей неделе расширенное заседание комитета проводим по обороне, и в его работе будет участвовать министр обороны Российской Федерации", - сказал Володин в ходе "правительственного часа" с участием главы Минэкономразвития Максима Орешкина, выступление которого было прервано решением палаты из-за критики со стороны депутатов.

Обращаясь к Орешкину, спикер предложил использовать этот формат для общения с парламентом.