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В "Одноклассниках" состоялась премьера фильма о жизни людей с нарушениями зрения

Девятиминутную картину сняли в жанре социальной рекламы

В "Одноклассниках" 6 марта состоялась эксклюзивная премьера короткометражного фильма "Без комментариев" режиссера Резо Гигинеишвили. Как отмечается в официальном сообщении соцсети, картина снята в жанре социальной рекламы.

"Лейтмотивом фильма стала тема тифлокомментирования – лаконичного словесного описания пространства, предметов и действий для людей с нарушением зрения", - отмечает соцсеть.

Девятиминутная картина рассказывает об увлеченном своей карьерой футбольном комментаторе (Игорь Верник) и о его отношениях с матерью (Инна Чурикова). Их общение сводится к редким разговорам по телефону и его спортивным комментариям матчей, которые мать слушает в телеэфире. При этом они не всегда понятны ей, поскольку адресованы зрячим людям.

"Перед создателями фильма стояла сложная задача – рассказать о жизни людей с нарушениями зрения с достоинством и уважением, не вызывая жалости" - сообщают "Одноклассники". 

Посмотреть фильм можно в группе "Искусство, наука и спорт" в "Одноклассниках". Он доступен на любых устройствах: в десктопной и мобильной версиях соцсети, а также на большом экране в приложении "ОК Видео".

Отмечается, что проект создан при сотрудничестве фонда Алишера Усманова "Искусство, наука и спорт" и кинокомпании "НЕБО". 

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