Путин надеется на поддержку ЮНЕСКО при реализации национальных планов

МОСКВА, 6 марта. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин на встрече с гендиректором ЮНЕСКО Одре Азуле заявил, что Россия всегда будет поддерживать организацию и в то же время рассчитывает на ответную поддержку как национальных планов развития, так и совместных проектов.

"Мы со своей стороны всегда поддерживали организацию и намерены это делать и в будущем, - сказал российский лидер, обращаясь к Одре Азуле. - Мы всегда в вашем распоряжении и в то же время рассчитываем на вашу помощь и поддержку, в том числе методическую, при реализации наших национальных планов и планов сотрудничества между Россией и ЮНЕСКО".

Путин напомнил, что в этом году отмечается 65-летие членства России в ЮНЕСКО. "Я знаю, что запланирован целый ряд мероприятий в этой связи", - отметил он. Президент подчеркнул, что визит его собеседницы комплексный, трехдневный, предусматривающий посещение Татарстана.

"Мне очень приятно отметить, что отношения между Россией и ЮНЕСКО развиваются поступательно, исходим из того, что ЮНЕСКО была, есть и остается ключевой международной межправительственной организацией, работающей в области гуманитарных связей", - подчеркнул Путин.

Азуле, возглавившая организацию в конце 2017 года, совершает свой первый официальный визит в Россию с 5 по 7 марта. В среду она встречается с президентом РФ Владимиром Путиным, затем познакомится с достопримечательностями Московского Кремля - объекта всемирного наследия ЮНЕСКО. Также она отправится в Татарстан, где у нее запланирована встреча с главой республики Рустамом Миннихановым.

Как ранее сообщала Азуле в эксклюзивном интервью первому заместителю генерального директора ТАСС Михаилу Гусману, ее первый официальный визит в Россию должен помочь укрепить двустороннее сотрудничество в решении проблем современного мира.