Дума рассмотрит во II чтении проект закона о допгарантиях на образование для призывников

МОСКВА, 6 марта. /ТАСС/. Госдума на заседании в четверг рассмотрит во втором, основном чтении законопроект, уточняющий основания для отсрочки от призыва на военную службу в случае, когда речь идет о продолжении обучения, сообщил журналистам в среду первый вице-спикер палаты Александр Жуков.

"Во втором чтении будет рассмотрен законопроект, который уточняет основания для отсрочки от призыва на военную службу для продолжения обучения. Это важный законопроект, он предоставляет тем, кто достиг призывного возраста в период обучения в общеобразовательной школе, право на отсрочку в связи с обучением не только по программам высшего профессионального образования, как сейчас, но и по программам среднего профессионального образования", - сказал политик.

Он пояснил, что право на отсрочку смогут предоставлять и тем, кто обучается на бюджетной основе на очных подготовительных отделениях государственных вузов, - на период обучения, но не свыше одного года.

Как отмечала ранее автор данной инициативы, вице-спикер Госдумы Ирина Яровая, мальчики идут в школу в разном возрасте - в шесть, в семь, в восемь лет. "Получается, что ко времени службы в армии одни ребята уже окончили школу и поступают в высшие учебные заведения, а другие еще продолжают обучение в школе", - констатировала она. В результате некоторые из них еще в период обучения в школе вынуждены использовать право на отсрочку, поясняла депутат. "Таким образом, мы выравниваем права всех юношей, всех призывников, мы гарантируем всем им в равной степени при их желании и намерении непрерывное образование, возможность его получения", - подчеркнула политик.