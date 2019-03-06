Москалькова призвала избегать политизации дела задержанного в Греции россиянина Калинина

МОСКВА, 6 марта. /ТАСС/. Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова призвала Грецию избегать политических мотивов в вынесении решения о выдаче Украине россиянина Евгения Калинина, задержанного в Афинах.

"Глубоко обеспокоена ситуацией, связанной с задержанием Евгения Калинина в аэропорту города Афины с целью дальнейшей экстрадиции на Украину по явно политизированным мотивам", - говорится в заявлении Москальковой, распространенном в среду ее пресс-службой.

Москалькова отмечает, что, по утверждению Калинина, его выдача украинской стороне "с неизбежностью повлечет репрессивные меры, опасные для его жизни и здоровья".

Омбудсмен подчеркнула, что необходимо провести "глубокое, всестороннее, объективное расследование, исключающее какую-либо политизацию". Она также выразила надежду на то, что греческие власти примут "гуманное, законное и беспристрастное решение" в отношении Калинина, а до этого обеспечат ему оказание необходимой консульской, адвокатской и правозащитной помощи.

Как ранее сообщил адвокат задержанного Яннис Рахиотис, гражданин РФ Евгений Калинин, который в 2011-2013 годах был руководителем нефтеперерабатывающего завода в Одессе, обвиняется на Украине в уклонении от уплаты налогов. По запросу Киева 28 февраля этого года он был задержан в Греции и отправлен в тюрьму Коридаллос до тех пор, пока в Грецию не доставят украинский запрос на экстрадицию. Адвокат уверен, что это политическое дело, направленное против России. Ранее Калинин был внесен в списки скандального сайта "Миротворец".

Генпрокурор России Юрий Чайка 6 марта в Афинах провел переговоры с министром юстиции, транспарентности и прав человека Греции Михалисом Калогиру, который "обещал самым внимательным образом рассмотреть" вопрос экстрадиции Калинина.