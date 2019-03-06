Новгородская дума поддержала проект закона о доплатах малообеспеченным пенсионерам

ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 6 марта. /ТАСС/. Депутаты Новгородской областной думы на внеочередном заседании в среду поддержали проект федерального закона о доплатах малообеспеченным пенсионерам, отзыв на который регионы должны предоставить в Госдуму до 8 марта. Предполагается, что в случае принятия закона область будет получать из федерального бюджета около 100 млн рублей в год.

Законопроект о доплатах малообеспеченным пенсионерам сверх прожиточного минимума был внесен правительством в Госдуму в минувший понедельник, его текст был направлен для получения отзывов в исполнительные и законодательные органы власти субъектов РФ. Предлагается исключить из подсчета общей суммы материального обеспечения пенсионера суммы текущей индексации (корректировки) размеров пенсий и ежемесячных денежных выплат, выплачивая их сверх установленного в регионе прожиточного минимума пенсионера.

"Cложилась ситуация, когда в результате индексации размер пенсии достиг прожиточного минимума и социальная доплата к пенсии из бюджета субъекта Российской Федерации перестала начисляться. Этот нюанс не был учтен при изменении федерального законодательства. Данная доплата является одной из мер социальной помощи, направленных на борьбу с бедностью такой социально не защищенной категории граждан, как неработающие пенсионеры", - пояснила председатель Новгородской областной думы Елена Писарева. Депутаты поддержали проект большинством голосов.

Согласно документу, получателям социальной доплаты к пенсии всегда будет обеспечиваться выплата сумм индексаций сверх установленного в субъекте Федерации прожиточного минимума.

Источником финансирования доплат в Новгородской области будет федеральный бюджет. "Предварительные расчеты были сделаны, цена вопроса в месяц - это 8 млн рублей, в год порядка 100 млн рублей", - рассказала на заседании начальник отдела социальных выплат отделения Пенсионного фонда по Новгородской области Елена Николаева. Она уточнила ТАСС, что эта мера затронет в регионе порядка 18 тыс. получателей социальной выплаты.