Путин приедет в Первый Оперативный полк полиции накануне праздника 8 марта

МОСКВА, 7 марта. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин посетит в четверг Первый Оперативный полк полиции Главного управления МВД России по Москве. Как сообщала ранее пресс-служба Кремля, российский лидер планирует лично поздравить женский коллектив с наступающим Международным женским днем.

Путин пообщается с женским коллективом личного состава, ознакомится с порядком несения службы и особыми обязанностями конного и туристического патрулей, уточнили в Кремле.

Президент приедет в Первый Оперативный полк полиции по приглашению сотрудниц конной и туристической полиции. Оно поступило 28 февраля, когда глава государства осматривал тематическую экспозицию перед расширенным заседанием коллегии МВД России.

Первый Оперативный полк полиции состоит из 1-го и 2-го кавалерийских батальонов, а также 3-го батальона туристической полиции. Он создан для обеспечения правопорядка и общественной безопасности при проведении массовых мероприятий и несения патрульной службы в лесопарковой зоне Москвы в конном строю, а также как резерв оперативного реагирования при возникновении массовых нарушений порядка в городе.

Среди обязанностей батальона туристической полиции, входящего в состав этого полка, - обеспечение безопасности гостей столицы и помощь туристам. Служащие батальона консультируют иностранных туристов, обеспечивают комфорт и безопасность граждан других стран во время их пребывания на территории России, оперативно расследуют кражи и разбойные нападения на туристов. Все сотрудники туристической полиции проходят необходимую подготовку, включающую курсы иностранных языков и обучение правилам общения с туристами.

Путин регулярно в преддверии Международного женского дня проводит встречи с рабочими коллективами женщин. Так, в 2017 году он посетил в Брянске новый перинатальный центр и поздравил его сотрудниц с праздником. А в минувшем году глава государства пообщался с коллективом Самарского булочно-кондитерского комбината, а также провел встречу с женщинами-предпринимателями из разных регионов России.