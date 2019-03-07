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Знакомьтесь: штурман Корнева — звезда экипажа "Кристофа де Маржери"

Помощник капитана Евгения Корнева
© Виктор Литовкин/ТАСС
На торговых судах компании "Совкомфлот" на командных должностях трудится семь женщин, одна из них — третий помощник капитана танкера-газовоза Евгения Корнева

На гигантский, грузовместимостью 172 тыс. кубометров СПГ (сжиженный природный газ), танкер-газовоз "Кристоф де Маржери" мы с коллегой приехали поздним вечером. Судно принимало сжиженный газ с завода "Ямал СПГ", который пару лет назад вырос на берегу Обской губы в поселке Сабетта.

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Черная мгла полярной ночи, яркий свет фонарей и прожекторов, бьющий в глаза, облепленный вьюгой трап на борт танкера казался нескончаемым. Подниматься пришлось, сгибаясь под ударами ветра, на высоту почти четвертого этажа.

На борту встретили несколько вахтенных, по-мужски плечистых. В утепленных красно-синих комбинезонах и натянутых на голову капюшонах, за которыми трудно было разглядеть не только глаза, но даже лицо. Только самый маленький среди них протянул тонкую, явно девичью, руку в перчатке и негромким голосом произнес: "Я проведу вас к капитану". Мы поспешили за ним, с непривычки спотыкаясь на металлических переходах.

Романтика моря

Вахтенным действительно оказалась девушка, штурман и третий помощник капитана Евгения Корнева. Вместе с другими специалистами она принимала участие в приеме груза на борт, именно потому и оказалась в тот морозный вечер на палубе у трапа. Потом мы ее увидели на капитанском мостике, где Евгения сверяла курс танкера с заданным направлением в сплошном ледяном поле Карского моря и даже управляла азиподами — поворачивающимися колонками с винтами, позволяющими судну двигаться вперед и назад, наваливаться, перемалывать и переламывать торосы, продавливая для себя дорогу к указанному капитаном порту.

Танкер-газовоз СПГ "Кристоф де Маржери" Виктор Литовкин/ТАСС
Описание
Танкер-газовоз СПГ "Кристоф де Маржери"
© Виктор Литовкин/ТАСС

В свободное от вахты время мы разговорились. Женщина на танкере-газовозе?! И не просто повар или стюардесса — в этом ничего удивительного нет, ведь много женщин трудятся на таких должностях в гражданских морских транспортных компаниях. Но штурман?! Как такое могло случиться?

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Оказалось, ничего удивительного. Университет морского транспорта имени адмирала Макарова уже не первый год принимает девушек на свои факультеты, при этом не только на судоводительские, но и механические, радиотехнические, электромеханические.

Вместе с Евгенией в 2011 году на судоводительский факультет поступило после школы 12 девчонок, но закончили его только трое. Учиться было не просто. Не только потому, что жить приходилось в общежитии, носить форму, подчиняться строгому, почти армейскому распорядку дня жизни и учебы, но и потому, что требования к курсантам были очень высокие. Надо было многое знать и уметь, а после каждого курса отправляться на месячную практику, где курсанты на деле осваивали свою будущую специальность. Выдерживали не все — Корнева выдержала.

Описание
© Виктор Литовкин/ТАСС

Ей, девушке, родившейся недалеко от старого ядерного полигона в Семипалатинске и переехавшей вместе с сестрой и родителями в небольшой городок в Новгородской области, всегда нравилась морская форма и жесткая дисциплина, а также та ответственность, которую она налагает на человека, пусть пока и в курсантских погонах.

А еще больше ей нравилось стоять вахту на капитанском мостике парома "Принцесса Мария", на котором ходила на практике из Санкт-Петербурга в Хельсинки или в Стокгольм и обратно. Белые ночи над Невой и флаги расцвечивания на морских праздниках, которые весело трепетали над кораблями.

Звезда экипажа

Первое время после окончания университета Корнева работала на другом совкомфлотовском газовозе, "Сибур-Тобол", грузовместимостью 20 тыс. кубометров, а месяц назад пришла на "Кристоф де Маржери".

Сравнивать их трудно — масштабы совсем другие. Емкость грузовых танкеров — 172 тыс. кубических метров, 300 метров длины и 50 метров ширины у "Маржери". Самое передовое технологическое оборудование, где всеми системами танкера экипаж управляет через компьютерную сеть, — это сегодня действительно самая передовая морская техника, которая принадлежит России и эксплуатируется ее специалистами. Конечно, это особое чувство — работать на таком танкере, где к тому же к Евгении относятся без сюсюканья, но очень бережно и внимательно.

Капитан танкера-газовоза "Кристоф де Маржери" Сергей Зыбко и помощник капитана Евгения Корнева Виктор Литовкин/ТАСС
Описание
Капитан танкера-газовоза "Кристоф де Маржери" Сергей Зыбко и помощник капитана Евгения Корнева
© Виктор Литовкин/ТАСС

Она в экипаже — своеобразная звезда. Хотя на борту есть еще две женщины — повар и стюардесса, но девушка-штурман среди своих коллег-мужчин — единственная. Не каждое судно "Совкомфлота" может таким специалистом похвастаться.

У штурмана Корневой в подчинении, кроме обязанностей несения вахты на мостике, швартовая баковая команда в количестве шести человек: боцман, четыре матроса и моторист. Как рассказал капитан "Кристофа де Маржери" Сергей Зыбко, несмотря на молодость — а третьему помощнику всего 25 лет, — управляет Евгения своей командой "очень твердо и уверенно".

В одну из первых ее швартовок матросы пытались выполнить свою работу с отклонениями. Она тут же их остановила и решительно потребовала переделать все так, как положено. Никто и слова против не сказал. Видимо, понимали, что штурман права и свое дело знает очень хорошо
Сергей Зыбко
капитан танкера-газовоза "Кристоф де Маржери"

На вопрос о том, как Евгения планирует свою жизнь, ведь для любой женщины главное — семья и дети, а ходить в море и иметь крепкую семью, растить и воспитывать детей практически невозможно, она ответила: "Сейчас передо мной такой задачи не стоит. Парня пока нет, и о семье я не задумываюсь. Придет время, посмотрим".

Описание
© Виктор Литовкин/ТАСС

В отпуске, который длится у нее четыре месяца после четырех месяцев работы на газовозе, Корнева надеется повозиться с племянницей. Старшая сестра Ольга, капитан полиции, недавно вышла замуж и родила девочку. Евгения будет набираться опыта ухода за малышами. А еще хочет поработать на прогулочных теплоходах, которые возят туристов по Неве. Она купила в Питере квартиру — надо отдавать долги. А еще хочется посмотреть мир — работа на самом современном российском танкере-газовозе это обещает с гарантией.

Планы на жизнь у звездочки "Кристофа де Мержери" — грандиозные. Будем надеяться, что штурман Евгения проложит к ним надежный курс так же, как прокладывает его во льдах Карского моря и Северного Ледовитого океана.

Виктор Литовкин

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