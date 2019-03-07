Знакомьтесь: штурман Корнева — звезда экипажа "Кристофа де Маржери"

На торговых судах компании "Совкомфлот" на командных должностях трудится семь женщин, одна из них — третий помощник капитана танкера-газовоза Евгения Корнева

На гигантский, грузовместимостью 172 тыс. кубометров СПГ (сжиженный природный газ), танкер-газовоз "Кристоф де Маржери" мы с коллегой приехали поздним вечером. Судно принимало сжиженный газ с завода "Ямал СПГ", который пару лет назад вырос на берегу Обской губы в поселке Сабетта.

Черная мгла полярной ночи, яркий свет фонарей и прожекторов, бьющий в глаза, облепленный вьюгой трап на борт танкера казался нескончаемым. Подниматься пришлось, сгибаясь под ударами ветра, на высоту почти четвертого этажа. На борту встретили несколько вахтенных, по-мужски плечистых. В утепленных красно-синих комбинезонах и натянутых на голову капюшонах, за которыми трудно было разглядеть не только глаза, но даже лицо. Только самый маленький среди них протянул тонкую, явно девичью, руку в перчатке и негромким голосом произнес: "Я проведу вас к капитану". Мы поспешили за ним, с непривычки спотыкаясь на металлических переходах. Романтика моря Вахтенным действительно оказалась девушка, штурман и третий помощник капитана Евгения Корнева. Вместе с другими специалистами она принимала участие в приеме груза на борт, именно потому и оказалась в тот морозный вечер на палубе у трапа. Потом мы ее увидели на капитанском мостике, где Евгения сверяла курс танкера с заданным направлением в сплошном ледяном поле Карского моря и даже управляла азиподами — поворачивающимися колонками с винтами, позволяющими судну двигаться вперед и назад, наваливаться, перемалывать и переламывать торосы, продавливая для себя дорогу к указанному капитаном порту.

Описание Танкер-газовоз СПГ "Кристоф де Маржери" © Виктор Литовкин/ТАСС

В свободное от вахты время мы разговорились. Женщина на танкере-газовозе?! И не просто повар или стюардесса — в этом ничего удивительного нет, ведь много женщин трудятся на таких должностях в гражданских морских транспортных компаниях. Но штурман?! Как такое могло случиться?

Оказалось, ничего удивительного. Университет морского транспорта имени адмирала Макарова уже не первый год принимает девушек на свои факультеты, при этом не только на судоводительские, но и механические, радиотехнические, электромеханические. Вместе с Евгенией в 2011 году на судоводительский факультет поступило после школы 12 девчонок, но закончили его только трое. Учиться было не просто. Не только потому, что жить приходилось в общежитии, носить форму, подчиняться строгому, почти армейскому распорядку дня жизни и учебы, но и потому, что требования к курсантам были очень высокие. Надо было многое знать и уметь, а после каждого курса отправляться на месячную практику, где курсанты на деле осваивали свою будущую специальность. Выдерживали не все — Корнева выдержала.

Ей, девушке, родившейся недалеко от старого ядерного полигона в Семипалатинске и переехавшей вместе с сестрой и родителями в небольшой городок в Новгородской области, всегда нравилась морская форма и жесткая дисциплина, а также та ответственность, которую она налагает на человека, пусть пока и в курсантских погонах. А еще больше ей нравилось стоять вахту на капитанском мостике парома "Принцесса Мария", на котором ходила на практике из Санкт-Петербурга в Хельсинки или в Стокгольм и обратно. Белые ночи над Невой и флаги расцвечивания на морских праздниках, которые весело трепетали над кораблями. Звезда экипажа Первое время после окончания университета Корнева работала на другом совкомфлотовском газовозе, "Сибур-Тобол", грузовместимостью 20 тыс. кубометров, а месяц назад пришла на "Кристоф де Маржери". Сравнивать их трудно — масштабы совсем другие. Емкость грузовых танкеров — 172 тыс. кубических метров, 300 метров длины и 50 метров ширины у "Маржери". Самое передовое технологическое оборудование, где всеми системами танкера экипаж управляет через компьютерную сеть, — это сегодня действительно самая передовая морская техника, которая принадлежит России и эксплуатируется ее специалистами. Конечно, это особое чувство — работать на таком танкере, где к тому же к Евгении относятся без сюсюканья, но очень бережно и внимательно.

Описание Капитан танкера-газовоза "Кристоф де Маржери" Сергей Зыбко и помощник капитана Евгения Корнева © Виктор Литовкин/ТАСС

Она в экипаже — своеобразная звезда. Хотя на борту есть еще две женщины — повар и стюардесса, но девушка-штурман среди своих коллег-мужчин — единственная. Не каждое судно "Совкомфлота" может таким специалистом похвастаться. У штурмана Корневой в подчинении, кроме обязанностей несения вахты на мостике, швартовая баковая команда в количестве шести человек: боцман, четыре матроса и моторист. Как рассказал капитан "Кристофа де Маржери" Сергей Зыбко, несмотря на молодость — а третьему помощнику всего 25 лет, — управляет Евгения своей командой "очень твердо и уверенно".

В одну из первых ее швартовок матросы пытались выполнить свою работу с отклонениями. Она тут же их остановила и решительно потребовала переделать все так, как положено. Никто и слова против не сказал. Видимо, понимали, что штурман права и свое дело знает очень хорошо Сергей Зыбко капитан танкера-газовоза "Кристоф де Маржери"

На вопрос о том, как Евгения планирует свою жизнь, ведь для любой женщины главное — семья и дети, а ходить в море и иметь крепкую семью, растить и воспитывать детей практически невозможно, она ответила: "Сейчас передо мной такой задачи не стоит. Парня пока нет, и о семье я не задумываюсь. Придет время, посмотрим".