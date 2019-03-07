Во Франции поймали сбежавшую из зоопарка красную панду

ПАРИЖ, 7 марта. /Корр. ТАСС Петр Ларионов/. Операция по поиску редкой красной панды, исчезнувшей из парка животных во французском регионе Овернь, завершилась успехом. Как сообщила газета La Montagne, в "облаве", организованной сотрудниками парка через соцсети, приняли участие около 100 человек.

Добровольцы, вооруженные биноклями, за несколько часов прочесали 40 га прилегающих к парку территорий и обнаружили животное на дереве. Снять панду быстро не получилось - на это ушло несколько часов.

"Теперь животное в безопасности. Специалисты его осмотрят, прежде чем поместить обратно в вольер, - приводит издание слова пресс-секретаря заповедника Мари Дюмолан. - Вольер также будет еще раз проверен, чтобы понять, как панде удалось сбежать из него".

Организаторы поисковой операции поблагодарили всех ее участников, особенно добровольцев, откликнувшихся на призыв администрации парка и пришедших на помощь, несмотря на дождливую и прохладную погоду.

Малая или красная панда - длиннохвостое животное яркого окраса размером с кошку, обитающее на гималайских склонах Бутана, Индии, Мьянмы, Непала и на юге Китая. Представители этого вида ведут крайне осторожный образ жизни, что не позволяет ученым установить точную численность его популяции. По разным, не подтвержденным данным, на сегодняшний день в мире насчитывается менее 10 тыс. таких панд. Этот вид занесен в Красную книгу и считается вымирающим.

Эти животные хорошо переносят содержание в неволе и размножаются в зоопарках, что дает надежду на восстановление их численности с дальнейшим расселением в районах традиционного обитания красных панд.