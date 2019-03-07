Более половины особо охраняемых природных территории взяли на кадастровый учет в КБР

НАЛЬЧИК, 7 марта. /ТАСС/. Власти Кабардино-Балкарии (КБР) взяли на кадастровый учет более половины особо охраняемых природных территорий (ООПТ), к ним отнесена треть территории региона, сообщил ТАСС министр природных ресурсов и экологии региона Ильяс Шаваев.

Ранее сообщалось, что до конца 2020 года на мероприятия по установлению границ и уточнению площадей особо охраняемых природных территорий в КБР направят 15,9 млн рублей, работы проводятся с начала 2018 года. 27 февраля президент России Владимир Путин поручил внести данные о границах всех федеральных природоохранных территорий России в Единый государственный реестр недвижимости к 2022 году.

"С разграничением границ регионального значения особо охраняемых природных территорий КБР проблем нет, так как они утверждены постановлением правительства республики в мае 2007 года, <...> В соответствии с поручением президента РФ о постановке ООПТ на кадастровый учет, Минприроды КБР выполнены кадастровые работы больше половины ООПТ регионального значения, на сегодняшний момент идет согласование результатов этих работ", - сказал Шаваев.

В Кабардино-Балкарии есть две ООПТ федерального значения - Национальный парк "Приэльбрусье" и Кабардино-Балкарский высокогорный заповедник. Они расположены на 186 тыс. га. Также в республике насчитывается восемь государственных природных заказников и 21 памятник природы, Кабардино-Балкарский ботанический сад общей площадью 153 тыс. га. "Если брать все особо охраняемые природные территории федерального значения, то это третья часть территории республики, регионального - 12% от общей площади республики", - уточнил он.

В послании Федеральному Собранию 20 февраля президент РФ в частности поручил Минприроды провести ревизию всех заповедных территорий России и добиться, чтобы они стояли на кадастровом учете. Он потребовал "законодательно зафиксировать, что в заповедниках возможен исключительно экологический туризм, без изъятия территорий, вырубок леса или капитального строительства".

Особо охраняемые природные территории

Особо охраняемые природные территории включают в себя участки земли, водной поверхности и воздушного пространства над ними, где располагаются природные комплексы и объекты, которые имеют особое природоохранное, научное, культурное, эстетическое, рекреационное и оздоровительное значение, изъятые решениями органов госвласти полностью или частично из хозяйственного использования и для которых установлен режим особой охраны.