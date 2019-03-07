В США пассажиры Uber забывали в такси голову лося и щенка чихуахуа

НЬЮ-ЙОРК, 7 марта. /ТАСС/. Щенка чихуахуа, набор золотых зубов, голову лося и многое другое оставляли в минувшем году пассажиры такси, которые пользовались онлайн-сервисом Uber в США. Такие данные приводятся в отчете компании, который называется "Утерянное и найденное".

"На протяжении минувшего года услугами компании Uber воспользовались миллионы людей", - заявил в интервью телекомпании CNN руководитель отдела компании по поиску утерянных вещей Дэн Брубакер. По его словам, среди возвращенных в этом году предметов был, например, пояс чемпиона по борьбе.

Чаще всего пассажиры оставляли телефоны, фотоаппараты, кошельки, ключи, сумки, предметы одежды, очки, наушники, электронные сигареты и документы. Часы в прошлом году зачастую забывали по понедельникам, наушники - по вторникам, персональные компьютеры - по средам, книги - по четвергам, паспорта - по пятницам, телефоны - по субботам, а торты - по воскресеньям. Наибольшее число потерь приходилось на период с 23:00 по 01:00 по субботам и воскресеньям, а также в праздники. В 2018 году различные предметы чаще всего забывали жители штатов Алабама, Нью-Мексико и Теннесси.

В отчете упоминаются забытая роскошная сумочка от Gucci, бейсбольный мяч с автографом спортсмена Бейба Рута, полный воды аквариум с рыбками и обручальное кольцо из белого золота с бриллиантом.