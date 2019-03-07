Французский архиепископ приговорен к шести месяцам тюрьмы за сокрытие педофилии в церкви

ПАРИЖ, 7 марта. /ТАСС/. Исправительный суд Лиона приговорил одного из влиятельнейших кардиналов страны, архиепископа Лионского Филиппа Барбарена к шести месяцам тюрьмы условно за сокрытие информации о фактах педофилии в церкви и невмешательство. Об этом сообщает в четверг газета Le Dauphiné libéré.

По информации издания, Барбарен не присутствовал в зале заседаний во время оглашения приговора.

Судебный процесс по резонансному делу о сокрытии фактов педофилии в церкви в 1970-х-1980-х годах начался 7 января. Помимо архиепископа на скамье подсудимых были еще пять человек, в том числе два епископа и представитель римской курии. Разбирательство началось по инициативе общественной организации La Parole Libre ("Освобожденная речь"), которая выступает в защиту около 60 предполагаемых жертв домогательств со стороны священника Бернара Преина, экс-капеллана кружка скаутов в коммуне Сен-Фуа-ле-Лион. Суть обвинений заключалась в том, что ни Барбарен, ни другие священнослужители не осудили его действия и не приняли меры по его судебному преследованию.