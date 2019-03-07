ТАСС и "Одноклассники" запустили акцию в поддержку гендерного равноправия

Информационное агентство ТАСС и "Одноклассники" в преддверии 8 марта проводят кампанию, посвященную гендерному равноправию. Женщинам, которые вопреки стереотипам добились успеха в "неженских" профессиях, предлагается поделиться своими историями и загрузить фотографии с места работы в специальный альбом.

"Если вы выбрали опасную, "мужскую" профессию — загружайте свою фотографию с места работы в наш альбом, рассказывайте о себе и о своем призвании", - говорится в сообщении в соцсети.

Также ТАСС представил свои истории о работе женщин в тех сферах, которые еще недавно считались более подходящими для мужчин.

В материале агентства рассказывается о водолазе-спасателе, пожарном и сварщике. Все они - женщины.

Пользователи "Одноклассников" тоже могут поделиться своими примерами побед женщин над гендерными стереотипами, опубликовав их с хэштегом #ТАССистория.

"Знаете ли вы примеры, когда женщина выбрала "мужскую" профессию? Может быть, это ваша мама, бабушка, сестра или просто хорошая знакомая? Рассказывайте о них у себя на странице", - говорится в сообщении.

Как отмечает пресс-служба соцсети, в предыдущие годы "Одноклассники" неоднократно обращали внимание на проблему гендерного насилия и поддерживали самые разные и актуальные инициативы в вопросах равноправия.