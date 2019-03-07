Парламент КБР поддержал проект закона о доплатах малообеспеченным пенсионерам

НАЛЬЧИК, 7 марта. /ТАСС/. Парламент Кабардино-Балкарии (КБР) на заседании в четверг поддержал проект федерального закона о доплатах малообеспеченным пенсионерам, передает корреспондент ТАСС. Отзыв на законопроект требовалось представить в Госдуму до 8 марта.

Законопроект о доплатах малообеспеченным пенсионерам сверх прожиточного минимума был внесен правительством в Госдуму 4 марта, его текст направили для получения отзывов в исполнительные и законодательные органы власти субъектов РФ. Предлагается исключить из подсчета общей суммы материального обеспечения пенсионера суммы текущей индексации (корректировки) размеров пенсий и ежемесячных денежных выплат, выплачивая их сверх установленного в регионе прожиточного минимума пенсионера.

"Сегодня мы принимаем закон о государственной социальной помощи, связанный с посланием президента РФ о социальной помощи пенсионерам. Размер пенсионных выплат будет доведен до прожиточного минимума и проиндексирован", - заявил журналистам председатель комитета по социальной политике и здравоохранению Хусейн Кажаров.

По его словам, на доплаты в случае принятия закона смогут рассчитывать более 50 тыс. человек. "В Кабардино-Балкарии размер минимальной пенсии для неработающих пенсионеров достигает 8 тыс. 846 рублей, она будет увеличена. Таких пенсионеров, которых затрагивает данный закон, у нас порядка 50,4 тыс. человек, общая сумма, которая будет выделена Пенсионному фонду (региона), составит порядка 260 млн рублей",- уточнил Кажаров.

В своем послании Федеральному собранию 20 февраля президент РФ Владимир Путин указал на несправедливость при установлении доплат к пенсиям, сложившуюся с начала года в рамках пенсионных изменений, и потребовал немедленно ее устранить. Путин пояснил, что государство сначала должно довести пенсию до прожиточного минимума, а уже после этого проводить индексацию самой пенсии и ежемесячных денежных выплат.