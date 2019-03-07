Росгвардия считает нецелесообразным повышение возраста для приобретения оружия

МОСКВА, 7 марта. /ТАСС/. Росгвардия считает нецелесообразным повышение до 21 года возраста приобретения оружия из-за единичных инцидентов. Как сообщил ТАСС официальный представитель ведомства Валерий Грибакин, в настоящее время ведомство прорабатывает все предложения, спешных решений принято не будет.

Ранее источники в Госдуме сообщили ТАСС, что после долгих обсуждений пришли к позиции о том, что повышение возраста нецелесообразно, и данные законопроекты не получат поддержки депутатов. По словам источника, эта мера не приведет к каким-либо серьезным и системным последствиям.

"Данный вопрос полностью поддерживается Росгвардией, эта мера была предложена нашим ведомством еще на начальном этапе функционирования рабочей группы по совершенствованию законодательства об оружии, которая начала свою работу в конце прошлого года и куда вошли эксперты, депутаты, коллеги из других ведомств, а также представители Росгвардии. Да, случаи, когда подростки идут на преступления с использованием оружия, вызывают резонанс, но они единичны в нашей стране. Мы считаем, что повышать возраст с 18 до 21 года нецелесообразно. В настоящее время каждое предложение нами и нашими коллегами прорабатывается, анализируется и обсуждается, каких-то спешных решений принято не будет", - сказал Грибакин.

История вопроса

После трагедии в Керчи, где 17 октября 2018 года студент политехнического колледжа открыл стрельбу и устроил взрыв в учебном заведении, общественные и политические деятели выступили с предложениями о повышении возраста покупателя при продаже оружия.

В конце октября в Госдуме была создана рабочая группа по анализу законодательства об оружии и частных охранных предприятиях. На ее первом заседании 15 ноября обсуждалась инициатива об увеличении с 18 лет до 21 года возрастного ценза для граждан, намеренных приобрести гражданское огнестрельное оружие. 21 ноября вице-спикер Госдумы Ирина Яровая сообщила, что разработала законопроект, который не повышает возраст, но ужесточает правила приобретения огнестрельного гладкоствольного оружия для лиц в возрасте от 18 до 21 года.

26 ноября Государственный совет (законодательное собрание) Татарстана внес на рассмотрение Госдумы законопроект, которым предлагается повысить возраст покупателя оружия в РФ с 18 до 21 года. Исключений для каких-либо категорий граждан в нем не содержится.

В декабре свой вариант законопроекта о повышении до 21 года возрастного ценза при приобретении оружия внесла группа членов Совета Федерации. Исключение предлагается сделать для лиц, прошедших либо проходящих военную службу, а также для граждан, служащих в государственных военизированных организациях и имеющих воинские, специальные звания или классные чины юстиции.