Космонавт Кононенко поздравил с МКС всех женщин с 8 марта

МОСКВА, 7 марта. /ТАСС/. Космонавт Олег Кононенко поздравил женщин с наступающим Международным женским днем с борта Международной космической станции (МКС). Соответствующий ролик размещен на Роскосмосом на портале YouTube в четверг.

"Пусть каждый ваш день, а не только 8 марта, будет наполнен радостью, ощущением праздника, приятными сюрпризами и, конечно, нашим вниманием. С праздником вас!" - сказал Кононенко.

Он напомнил, что именно женщины делают мужчин счастливыми, пробуждают самые лучшие качества и поблагодарил за ежедневную заботу.

Сейчас на борту МКС находится только один российский космонавт Олег Кононенко. Вместе с ним на станции работают астронавты Энн Макклейн (NASA) и Давид Сен-Жак (Канадское космическое агентство).