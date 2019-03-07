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Космонавт Кононенко поздравил с МКС всех женщин с 8 марта

Он заявил, что женщины делают мужчин счастливыми и поблагодарил их за ежедневную заботу
' Roscosmos Media/YouTube'

МОСКВА, 7 марта. /ТАСС/. Космонавт Олег Кононенко поздравил женщин с наступающим Международным женским днем с борта Международной космической станции (МКС). Соответствующий ролик размещен на Роскосмосом на портале YouTube в четверг.

"Пусть каждый ваш день, а не только 8 марта, будет наполнен радостью, ощущением праздника, приятными сюрпризами и, конечно, нашим вниманием. С праздником вас!" - сказал Кононенко.

Он напомнил, что именно женщины делают мужчин счастливыми, пробуждают самые лучшие качества и поблагодарил за ежедневную заботу.

Сейчас на борту МКС находится только один российский космонавт Олег Кононенко. Вместе с ним на станции работают астронавты Энн Макклейн (NASA) и Давид Сен-Жак (Канадское космическое агентство).

Теги
РоссияКононенко, Олег Дмитриевич
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