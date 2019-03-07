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ABC: в Австралии коммунальные службы начали использовать собак

Два спаниеля ищут повреждения в трубах, зарытых в земле, отмечает телеканал

СИДНЕЙ, 7 марта. /ТАСС/. Сотрудники коммунальных служб в Австралии используют в своей работе собак. Собаки-ищейки безошибочно отыскивают место, где под землей прорвало водопроводную трубу. Тем самым они обеспечивают быстрый ремонт магистралей и избавляют жителей от угрозы надолго остаться без воды.

Как сообщил телеканал ABC News, подспорьем для коммунальщиков в северо-восточном штате Квинсленд стали два спаниеля Хало и Дени. Ежедневно они находят несколько повреждений в трубах, зарытых в земле. Если коммуникации пролегают не глубже одного метра, то собака найдет место аварии с вероятностью более 90%.

"Мы можем знать об утечке воды из подземной трубы, но не всегда в состоянии точно определить, в каком месте это случилось. Нас выручают собаки с тонким нюхом", - рассказала представитель коммунальных служб Мишель Кулл.

Хало и Дени чуют хлор, который добавляют в водопроводную воду для дезинфекции. По его запаху в разлившейся воде ищейки и находят место, где произошла авария. При этом спаниели воспринимают поиск протечек как игру. Чтобы научить Хало и Дени отыскивать повреждения трубопровода, потребовались шесть-восемь месяцев тренировок и еще полгода взаимного привыкания собак и человека, с которым им предстояло работать.

Дени и Хало оказались способными коммунальщиками. Они могут безошибочно отличать по запаху аквариумную, дождевую и питьевую воду. Вознаграждение они получают лишь за обнаружение питьевой. В ошейники животных встроены GPS-датчики. Так специалисты соотносят маршрут поиска собаками с картой местности и планами трубопроводов.

Трехлетний Хало и 14-месячный Дэни работают по очереди, смена у каждого по 20 минут. Это чтобы собаки не уставали и не теряли интерес к своему занятию. В день спаниели успевают обследовать до 20 км подземных коммуникаций.

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