Жуков поддерживает предложение о создании "аллеи славы" для заслуженных депутатов

МОСКВА, 7 марта. /ТАСС/. Первый вице-спикер Госдумы Александр Жуков назвал разумной идею создания "аллеи славы" для заслуженных депутатов и заверил, что Совет Думы рассмотрит это предложение, когда оно будет внесено.

С инициативой учредить "некую аллею славы для людей, которые составляли лицо [российского] парламентаризма", выступил глава комиссии Госдумы по вопросам депутатской этики Отари Аршба, представляя постановление о досрочном прекращении полномочий депутата от КПРФ Жореса Алферова, который умер 1 марта на 89-м году жизни.

"Что касается предложения Отари Ионовича, я думаю, надо подготовить его и внести соответствующие предложения - они вполне разумны - на Совет Государственной думы. Мы обязательно это рассмотрим", - сказал Жуков в четверг на заседании нижней палаты.