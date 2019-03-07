Спасенные в Афганистане с помощью России молдавские летчики вернулись из Москвы домой

КИШИНЕВ, 7 марта. /ТАСС/. Молдавские летчики, спасенные с помощью РФ из трехлетнего плена в Афганистане, вернулись домой из Москвы, где они проходили лечение. Об этом сообщил в четверг президент Молдавии Игорь Додон.

"Наши ребята, молдавские летчики, сегодня вернулись домой, на родную землю, живые и здоровые. Еще раз благодарю всех тех, кто способствовал освобождению наших соотечественников. Прошу всех дать им время сделать передышку и прийти в себя для полной реабилитации. Они сейчас очень нуждаются в этом", - написал глава государства на своей странице в Facebook.

Об успешном завершении спецоперации по освобождению летчиков Лионела Буруянэ и Михая Крихана, которые находились в плену более трех лет, Додон объявил 11 февраля. Он поблагодарил руководство РФ и людей, которые занимались спасением. Сами летчики в интервью журналистам поблагодарили за свое спасение как РФ, так и президента Молдавии.

Однако затем МИД Молдавии пожаловался в несколько международных организаций, в том числе в ООН и Совет Европы, из-за того, что представители страны долгое время не могли встретиться с летчиками, проходящими курс лечения в Москве.

Затем была опубликована видеозапись встречи летчиков с представителями молдавского правительства в одной из московских больниц. Там пилоты отказались уезжать в Кишинев, выразив желание продолжить лечение в столице России. Один из них сказал, что за годы, проведенные в плену у террористов, они потеряли надежду на помощь со стороны молдавского кабинета.

Вертолет, выполнявший гуманитарную миссию по контракту с США, разбился в Афганистане 24 ноября 2015 года с 18 пассажирами и тремя членами экипажа. Двое членов экипажа - граждане Молдавии - оказались в плену у талибов (движение "Талибан" запрещено в РФ).