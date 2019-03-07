Росвгардия поздравила женщин с 8 марта, сняв видеоролик

МОСКВА, 7 марта. /ТАСС/. Киностудия Росгвардии сняла видеоклип, посвященный Международному женскому дню. Об этом ТАСС сообщил официальный представитель ведомства Валерий Грибакин.

"К 23 февраля Росгвардия сняла шуточный ролик, который получил отклик среди пользователей сети. Зрителям настолько понравился сюжет, что многие в комментариях стали ожидать продолжения этой истории к 8 марта. Росгвардия с удовольствием удовлетворяет эту просьбу! С 8 марта, дорогие женщины!", - сказал он.

По словам Грибакина, в главных ролях снялись актеры Александр Дуда и Денис Левчук, а также сотрудница Росгвардии Екатерина Ермакова и сотрудники Центра специального назначения "Витязь" Росгвардии.Ролик размещен на официальной странице Росгвардии видеохостинга YouTube, в настоящее время он набрал уже более 400 просмотров.

Ролик размещен на официальной странице Росгвардии видеохостинга YouTube, в настоящее время он набрал уже более 400 просмотров.

В новость были внесены изменения (15:54 мск) - уточнена должность Екатерины Ермаковой