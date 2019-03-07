После взрыва в кафе под Саратовом возбуждены 25 дел о нарушении пожарной безопасности

САРАТОВ, 7 марта. /ТАСС/. Прокуратура Саратовской области провела проверки в местах с массовым пребыванием людей после взрыва в кафе в поселке Лысые Горы под Саратовом , по итогам которых были возбуждены 25 административных дел. Об этом сообщил журналистам прокурор региона Сергей Филипенко.

Взрыв баллона с газом произошел в кафе 27 января, когда там находились 40 человек. Предварительной причиной названа неисправность баллона. Один человек погиб, еще 12 были госпитализированы, позже еще одна женщина скончалась в больнице. Арендатору кафе предъявлено обвинение по ч. 3 ст. 238 УК Ф ("Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, если они повлекли смерть двух лиц").

"В связи со взрывом бытового газа в кафе организованы проверки эксплуатации газового оборудования, в том числе на объектах общественного питания. По результатам проверок внесено 41 представление, возбуждены 25 дел по статье 20.4 КоАП РФ ("Нарушение требований пожарной безопасности") и ст. 9.11 КоАП РФ ("Нарушение правил пользования топливом и энергией")", - сказал Филипенко.

Он уточнил, что всего нарушения противопожарного законодательства, связанные, в том числе с эксплуатацией газового оборудования и газовых баллонов, выявлены в 89 местах (кафе, закусочных и т. д. - прим. ТАСС) с массовым пребыванием людей.

Информация о результатах проверки направлена на рассмотрение в органы госпожнадзора.