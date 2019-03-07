СМИ: в Таиланде запретили фотографироваться на пляже с пролетающими самолетами

БАНГКОК, 7 марта. /ТАСС/. Власти таиландского острова Пхукет запретили фотографироваться туристам на фоне пролетающих над пляжем Май Као самолетов, которые приземляются в расположенном рядом международном аэропорте. Об этом сообщила в четверг газета The Nation.

Пляж популярен среди туристов, которые хотят сделать снимки на фоне приземляющихся самолетов. По мнению властей, подобная инициатива вызывает проблемы с безопасностью полетов. Заместитель директора воздушной гавани Вичит Каевсаитхиам после встречи с представителем губернатора провинции, заявил, что доступ общественности вдоль пляжа будет ограничен. "Мы хотим, чтобы доходы от туризма и авиационная безопасность мирно сосуществовали", - сказал он, добавив, что запретная зона будет обозначена в ближайшее время.

Пляж с самолетами на Пхукете круглый год собирает огромное число туристов, поскольку именно там пролетающие авиалайнеры можно увидеть очень близко к земле. Большинство приезжающих туда людей хотят сделать необычные фотографии на фоне низко летящих машин. Кроме того, пляж интересен не только самолетами, но и тем, что находится в границах национального парка, поэтому путешественники могут насладиться местной природой.

Вместе с тем Май Као является самым длинным пляжем на Пхукете: его протяженность составляет 11 км. Еще одной его особенностью являются хвойные деревья, которые растут там вместо привычных пальм.