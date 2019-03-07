Путин стал самой часто упоминаемой персоной в контексте Универсиды

Компания Brand Analytics представила свое исследование по Всемирной зимней Универсиаде, которая началась в Красноярске 2 марта.

Как выяснили эксперты, самой часто упоминаемой персоной в контексте этого мероприятия стал президент страны Владимир Путин. В первую десятку также вошли российские лыжники Алиса Жамбалова, Иван Якимушкин и Екатерина Смирнова.

Активнее всего за соревнованиями по телевизору следят люди возраста 55 лет и старше. На втором месте – люди 25-34 лет.

В русскоязычных соцсетях Универсиаду чаще всего обсуждают в Красноярске, Москва на втором месте, а начиная с пятой позиции – все большие города Урала.

Основной площадкой, где говорят о мероприятии, является "ВКонтакте", вторую позицию занял Instagram. Основную пятерку замыкает Facebook, который пропустил вперед "Одноклассников" и Twitter.

Универсиада в Красноярске завершится 12 марта. Пока сборная России занимает первое место в общем медальном зачете с 19 золотыми, 23 серебряными и 19 бронзовыми наградами. На второй строчке располагается команда Южной Кореи (6-2-4), на третьей - сборная Швейцарии (2-2-2).