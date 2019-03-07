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Чемпионат WorldSkills

Минпросвещения предложило не взимать таможенные сборы за товары для чемпионата WorldSkills

Турнир пройдет в Казани

МОСКВА, 7 марта. /ТАСС/. Минпросвещения РФ предложило освободить от уплаты таможенных сборов за товары, которые предназначены для подготовки и проведения чемпионата по профессиональному мастерству по стандартам WorldSkills в 2019 году в Казани. Соответствующий проект постановления размещен на портале проектов нормативных правовых актов.

"Установить, что в отношении иностранных товаров, предназначенных для подготовки и проведения 45-го мирового чемпионата по профессиональному мастерству по стандартам WorldSkills в 2019 году в Казани, таможенные сборы за совершение таможенных операций, связанных с выпуском товаров, не взимаются при помещении под таможенную процедуру временного ввоза (допуска), а также при завершении указанной таможенной процедуры помещением таких товаров под таможенную процедуру реэкспорта", - говорится в проекте постановления.

WorldSkills International - международная некоммерческая ассоциация, целью которой является повышение статуса и стандартов профессиональной подготовки по всему миру. Ассоциация существует с 1946 года, ее задача - пробудить энтузиазм молодежи в освоении рабочих профессий, мотивировать к конкуренции для повышения навыков и способностей. Россия была официально принята в состав организации в 2012 году. В 2019 году чемпионат мира по рабочим профессиям пройдет в Казани.

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