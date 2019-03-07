В Симферополе женщины получили цветы к 8 Марта от участников событий "Крымской весны"

"В акции участвовали около десятка активистов - это те, кто был в рядах ополчения в 2014 году. Букеты от них получили 200 женщин", - сказал Бальбек.

СИМФЕРОПОЛЬ, 7 марта. /ТАСС/. Участники событий "Крымской весны" 2014 года, бывшие в то время в рядах ополчения, поздравили женщин с 8 Марта в центре Симферополя и подарили им 200 букетов из тюльпанов. Об этом ТАСС сообщил организатор акции депутат Госдумы от "Единой России" Руслан Бальбек.

На своей странице в Facebook Бальбек написал, что идея акции родилась неожиданно и была поддержана главой Крыма Сергеем Аксеновым.

"Я решил, что наших любимых женщин в преддверии 8 марта нужно чем-то порадовать, тем более еще и в канун пятилетия воссоединения Крыма с Россией. И "вежливые люди", вежливые - в самом прямом смысле этого слова что тогда, что сейчас - и яркие тюльпаны вызвали улыбки на лицах. Наверное, это главное, к чему мы стремимся на нашем полуострове", - написал Бальбек.

"Вежливыми людьми" называют военнослужащих, которые весной 2014 года обеспечивали безопасность на основных объектах жизнедеятельности, охраняли избирательные участки и правительственные здания.

После государственного переворота на Украине в феврале 2014 года власти Крыма и Севастополя провели референдум по вопросу воссоединения с Россией. В нем приняли участие более 80% имевших право голоса жителей полуострова. За воссоединение с Россией проголосовали 96,7% и 95,6% жителей соответственно. 18 марта 2014 года президент Владимир Путин подписал договор о принятии Республики Крым и Севастополя в состав РФ, а 21 марта он был ратифицирован Федеральным Собранием. Несмотря на убедительные итоги референдума, Киев отказался признавать Крым частью России.