В Азербайджане волонтеры поздравили женщин с 8 Марта в рамках акции Make her smile

БАКУ, 7 марта. /ТАСС/. Азербайджанские волонтеры международной платформы Future team поздравили в четверг с 8 Марта обитателей социального приюта общественного объединения помощи женщинам "Чистый мир" в Баку.

"В нашем общем доме - так мы называем приют - живут 45 человек: 12 женщин и их дети. Все они - жертвы домашнего насилия. Многие боятся называть свои имена, чтобы их не обнаружили мужья, отцы, братья. И уж точно большинство из них никогда не получали подарки на 8 Марта", - сказала в беседе с корреспондентом ТАСС руководитель объединения Мехрибан Зейналова.

Волонтеры вручили каждой обитательнице приюта букеты цветов - тюльпаны и розы, - сфотографировались с ними, побеседовали. Для маленьких жительниц приюта также были приготовлены подарки - сладости, фруктовые соки. Гвоздем вечера стал огромный торт, который волонтеры разрезали вместе с жителями социального учреждения.

Мать трех девочек Эльназ Н. рассказала, что до того, как она оказалась в приюте, ни разу не получала поздравлений и подарков в Международный женский день.

"Я и мои дочки живем в этом приюте два года, младшая - ей год и восемь месяцев - вообще родилась здесь. Уже никто не унижает, не оскорбляет, не причиняет страданий, здесь комфортно и спокойно. Нам, живущим здесь женщинам, ведь не так много нужно - один цветок, улыбка, доброе слово. Все это нам сегодня подарили", - поделилась она.

Галина С. также сказала, что никогда не получала подарки на 8 Марта - ни живя в родительском доме, ни став женой и матерью. Глядя на своих детей, весело уплетающих сладости, она улыбается. "И нам, и нашим детям очень важны внимание и моральная поддержка", - подчеркнула она.

"Мне грустно, потому что скоро придется отдать детей - их четверо - в интернат. Трудно будет с ними расставаться, хоть и на время. Ведь надо устраиваться на работу, чтобы оплачивать жилье, растить детей, но сегодня мы почувствовали, что не одиноки", - сказала Галина.

Чувства женщин разделили и волонтеры. "Так приятно видеть радость в их глазах, сделать их хоть немного счастливыми", - отметила волонтер Гюляр Гумбатова. Она поделилась, что вместе с друзьями готовится к новой социальной акции. "Скоро праздник весны - Навруз, и мы хотим сделать сюрприз воспитанникам детских домов Баку", - сказала девушка.

В рамках международной акции Make her smile 7 и 8 марта волонтеры поздравляют женщин с Международным женским днем во многих странах мира.