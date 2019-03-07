Все пациенты ульяновской психиатрической больницы эвакуированы из корпусов с трещинами

УЛЬЯНОВСК, 7 марта. /ТАСС/. Эвакуация пациентов из двух корпусов Ульяновской областной клинической психиатрической больницы им. Копосова, где образовались трещины и есть угроза обрушения потолков, завершена. Об этом сообщил ТАСС глава правительства региона Александр Смекалин.

Ранее ульяновский министр здравоохранения Сергей Панченко сообщил журналистам, что 90 пациентов областной больницы эвакуируют в Центральную клиническую медико- санитарную часть им. Егорова в Ульяновске. Он уточнил, что трещины появились из-за подвижки грунта на склоне, на котором расположено медучреждение. Ситуация возникла из-за обильных снегопадов.

"Сегодня мы завершили перевод пациентов из аварийных зданий Областной клинической психиатрической больницы. На данный момент все они расположились на свободных площадях Центральной клинической медико-санитарной части им. Егорова", - сказал собеседник агентства.

Два двухэтажных корпуса, построенные в конце XIX века, опечатаны. Главврач больницы им. Копосова Ольга Гаврилина сообщила журналистам, что решить проблему проведением в зданиях ремонта невозможно из-за их ветхости. По ее словам, реставрация в этом случае имеет лишь временный эффект, поэтому необходимо найти новые помещения. Смекалин сообщал журналистам, что в ближайшие дни здания будут найдены, в течение полугода их отремонтируют.

Психиатрическая больница функционирует в регионе с 1898 года. Учреждение имеет в своем составе два блока, один из которых (постройки 1897-1898 гг.) рассчитан на 490 коек, а второй (постройки 1978 г.) - на 645 коек. Амбулаторная специализированная психиатрическая помощь оказывается в диспансерном отделении на 150 посещений и врачами- психиатрами в кабинетах при поликлиниках Ульяновска, а также в дневном стационаре на 60 мест.