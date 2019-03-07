Волонтеры в Астане поздравили с 8 марта женщин в социальных учреждениях

АСТАНА, 7 марта. /ТАСС/. Представители Национальной волонтерской сети Казахстана в Астане поздравили с наступающим праздником восьмого марта женщин, живущих в социальных учреждениях: доме престарелых, "Доме мамы" и психоневрологическом диспансере. Об этом в четверг рассказала корреспонденту ТАСС исполнительный директор Национальной волонтерской сети Казахстана Татьяна Миронюк.

В ходе международной акции Make her smile, посвященной Международному женскому дню, волонтеры подарили женщинам в трех социальных учреждениях цветы и открытки. Акция охватила более 130 женщин, которые были рады такому вниманию и поблагодарили активистов. В дом престарелых и "Дом мамы" организаторы акции также передали два термопота для кипячения воды. В психоневрологический диспансер, где с больными занимаются арт-терапией, подарили набор микрофонов, с которыми удобно будет проводить местные концерты.

"Это международная акция, мы участвуем в ней второй год. В прошлом году мы раздавали женщинам цветы и открытки на улицах, дарили хорошее настроение. В этом году мы решили, что волонтерство должно быть более точечно направлено - нужно дарить то, что необходимо людям, которые проживают в социальных учреждениях. Поэтому мы передали термопоты, чтобы в организациях могли кипятить воду и пить чай", - рассказала Миронюк.

По ее словам, акция в Астане направлена на то, чтобы подарить праздник и помочь женщинам, которые находятся в трудной жизненной ситуации. "В психоневрологическом диспансере был концерт, на котором поздравляли женщин, наши волонтеры к нему присоединились. Набор микрофонов пригодится для выступлений на сцене. Конечно, женщины, которые там присутствовали, не остались без внимания - каждая получила цветы и открытки, которые подготовили активисты", - пояснила исполнительный директор Национальной волонтерской сети Казахстана.

Международная акция Make her smile проходит во многих странах мира - волонтеры на улицах и площадях поздравляют женщин с международным женским днем, дарят цветы и подарки. Активисты рассказывают об акции онлайн, призывая к ней присоединиться. Каждый участник может выложить в Instagram поздравления с хештегом #MakeHerSmile, а самые интересные из них появятся на главном сайте акции www.makehersmile.world.