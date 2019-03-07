ИТМО планирует 18 марта начать занятия в части корпусов площадки, где произошло обрушение

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 7 марта. /ТАСС/. Университет ИТМО планирует возобновить занятия в части корпусов образовательной площадки на улице Ломоносова в Санкт-Петербурге, где в середине февраля произошло обрушение. Об этом сообщила в четверг пресс-служба вуза.

Обрушение в одном из корпусов университета ИТМО на улице Ломоносова произошло 16 февраля, никто не пострадал. Разбор строительных конструкций на месте обрушения завершен. Соответствующий комиссионный акт имеется в распоряжении университета. В настоящее время из зоны обрушения вывозится строительный мусор.

"В настоящее время Университет ИТМО силами собственных служб и привлеченных специализированных организаций проводит обследование технического состояния всех корпусов по данному адресу для подтверждения того, что обрушение не повлияло на другие корпуса данного учебно-научного комплекса. Экспертное заключение по данному вопросу университет рассчитывает получить не позднее конца следующей недели. После этого с 18 марта в части помещений планируется возобновить образовательный процесс", - говорится в сообщении.

Также, отмечается в сообщении, проводится подготовка к выполнению задания городского комитета по государственному контролю, использованию и охране памятников истории и культуры на проведение специальных работ по сохранению здания коммерческого училища, в котором располагается образовательная площадка. Постройка является объектом культурного наследия.