Эксперты ООН призвали Россию освободить главу чеченского "Мемориала"

ЖЕНЕВА, 7 марта. /ТАСС/. Спецдокладчик ООН по ситуации с правозащитниками Майкл Форст и его коллега Дэвид Кайе, занимающийся вопросом о поощрении и защите права на свободу мнений и их свободное выражение, призвали российские власти освободить правозащитника Оюба Титиева, возглавлявшего чеченский филиал правозащитного центра "Мемориал". В их заявлении, опубликованном в четверг в Женеве, выражена обеспокоенность его арестом и поставлена под сомнение обоснованность выдвинутого против него обвинения в незаконном обороте наркотиков.

"Мы призываем власти снять все уголовные обвинения против господина Титиева и немедленно его освободить", - указывают эксперты. Они выражают "глубокую обеспокоенность по поводу его ареста" по обвинениям, которые представляется им "сфабрикованными". По мнению спецдокладчиков, предпринятые в отношении Титиева властями действия, "видимо, были мотивированы его мирной правозащитной деятельностью и направлены на то, чтобы воспрепятствовать его законному праву на свободу выражения мнения и свободу ассоциации".

В заявлении утверждается, что "суд над Титиевым и атаки на "Мемориал" подчеркивают скоординированную и усиливающуюся кампанию запугивания, нацеленную на эту организацию". Спецдокладчики напоминают, что на 11 марта намечены "последние судебные слушания" по делу Титиева. Они также информируют, что поддерживают контакт с российскими властями по этому делу.

Титиева задержали утром 9 января 2018 года. По данным правоохранительных органов, у него в машине нашли пакет с веществом растительного происхождения со специфическим запахом марихуаны весом примерно 180 г. Через два дня Шалинский районный суд арестовал Титиева по обвинению в незаконном хранении наркотиков.