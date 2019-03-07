Сенат Франции отказался вводить запрет на использование полицией резиновых пуль

ПАРИЖ, 8 марта. /ТАСС/. Сенат Франции на своем заседании в четверг проголосовал против предложения ввести запрет на применение полицией и жандармерией страны крупнокалиберных резиновых пуль против манифестантов. Об этом сообщило Agence France-Presse.

Предложение было выдвинуто группой "Коммунисты, республиканцы и экологи" (CRCE), в которой большинство составляют сенаторы от Французской коммунистической партии. Текст получил также поддержку представителей французской Социалистической партии. Сенатор по Соцпартии Жером Дюрен подчеркнул, выступая в прениях, что "тяжесть ранений, полученных людьми от применения спецружей LBD, стреляющих резиновыми пулями, указывает на то, что в настоящее время сложилась недопустимая для французского общества ситуация". Францию за применение опасного оружия уже подвергли критике Совет Европы и верховный комиссар ООН по правам человека Мишель Бачелет.

В четверг в Сенате предложение левых было отвергнуто, так как в верхней палате большинство принадлежит правым силам. Выступая в ходе обсуждений перед сенаторами, государственный секретарь при министерстве внутренних дел Франции Лоран Нуньес сообщил, что с 17 ноября, когда возникло движение протестов "желтых жилетов", в ходе манифестаций из спецружий LBD было сделано свыше 13 тыс. выстрелов резиновыми пулями.

"Также с начала событий среди манифестантов насчитывается 2,2 тыс. раненых. По делам о применении резиновых пуль <...> начаты 83 расследования", - сообщил госсекретарь при МВД.

Согласно его данным, в манифестациях с середины ноября "пострадали около 1,5 тыс. полицейских, жандармов и пожарных". "Если бы не было такого насилия, не было бы и раненых - ни среди манифестантов, ни среди стражей порядка. Если бы не было погромщиков и агрессивных людей, не пришлось бы использовать и резиновые пули", - подчеркнул при этом Нуньес.