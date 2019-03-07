Женщинам, пришедшим 8 марта получать водительские права, вручат букет цветов

МОСКВА, 8 марта. /ТАСС/. Женщины, которые придут в пятницу получать водительские права в отдел ГИБДД, получат от сотрудников также букет цветов и поздравления с Международным женским днем. Об этом сообщили ТАСС в пресс-центре МВД РФ.

"В честь самого весеннего праздника Министерство внутренних дел РФ проводит ежегодную акцию "8 марта - в каждый дом". Участковые уполномоченные вручают жительницам домов праздничные памятки-визитки, изготовленные в виде открыток, а в отделах ГИБДД автоледи получают не только водительские удостоверения, но и букеты цветов", - сказал собеседник агентства.

Он также отметил, что в честь праздника во многих регионах страны патрульные машины ДПС с включенными проблесковыми сигналами выстроятся в форме восьмерки.

Министерство также подготовило видеоролики, герои которых - сотрудники транспортной, туристической, конной полиции, патрульно-постовой службы, а также кинологических и других подразделений ведомства - поздравляют женщин с праздником.