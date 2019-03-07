Руководители силовых ведомств России признали превосходство женщин над мужчинами

МОСКВА, 8 марта. /ТАСС/. Руководители российских силовых ведомств поздравили женщин с Международным женским днем, признав, что в правоохранительной сфере те ни в чем не уступают мужчинам, а во многом даже превосходят их.

"В наши дни слова "не женское дело" давно потеряли свою актуальность, и женщина в погонах ни у кого не вызывает удивления", - отметил в своем поздравлении председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин. Он подчеркнул, что в СК женщинам доверяют важнейшие направления работы.

В ведомстве служат более 6 тыс. женщин, из них свыше 2 тыс. работают следователями. Только в 2018 году в их производстве находилось около 54 тыс. уголовных дел, что, как уточнил Бастрыкин, составляет значительную часть общей нагрузки СК.

Все больше женщин поступает на службу и в органы внутренних дел. "Если посмотреть на соотношение, то сегодня женщины - это свыше четверти от всего личного состава", - сообщил глава МВД России Владимир Колокольцев.

По его словам, они работают участковыми, служат в патрульно-постовой службе и уголовном розыске, следственных подразделениях министерства, проявляя лучшие профессиональные и человеческие качества. Только в прошлом году 42 сотрудницы МВД были удостоены государственных наград. "Мы, мужчины, не перестаем удивляться, как легко вам удается сочетать заботу о семье, доме и службу в органах внутренних дел", - сказал Колокольцев, обращаясь в женщинам.

Директор Росгвардии Виктор Золотов отметил, что на службе женщины не только не уступают коллегам-мужчинам, но и нередко их превосходят. В пресс-службе ведомства ТАСС сообщили, что в Росгвардии служат и трудятся более 85 тыс. женщин, в том числе 60 тыс. носят погоны.

Чисто мужских профессий практически не осталось и в МЧС России. В своем поздравлении глава министерства Евгений Зиничев отметил, что женщины наряду с мужчинами спасают и защищают жизни, помогают тем, кто попал в беду, и при этом успевают заботиться о доме. "Вы радуете нас своей красотой, приносите в нашу жизнь позитив, берете на себя повседневные заботы о доме, о детях, становитесь для них нравственным примером", - заключил глава МЧС.