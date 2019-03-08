Мормоны в США добиваются освобождения двух единоверцев, осужденных в Новороссийске

НЬЮ-ЙОРК, 8 марта. /ТАСС/. Представители Церкви Иисуса Христа Святых последних дней (мормоны) намерены взаимодействовать с российскими властями для того, чтобы добиться скорейшего освобождения двух осужденных в Новороссийске за нарушение пограничного режима граждан США, являющихся представителями этой религиозной организации. Об этом сообщил в четверг корреспонденту ТАСС представитель церкви Эрик Хоккинс.

"Мы признательны за то, что эти молодые люди, по сообщениям, здоровы и с ними обращались хорошо, однако мы озабочены обстоятельствами их задержания. Они уже вступали в контакт со своими родителями. Мы будем продолжать взаимодействовать с местными властями и призывать к скорейшему освобождению этих добровольцев", - сказал он.

Краснодарский краевой суд в четверг оставил в силе решение Приморского районного суда Новороссийска о выдворении из РФ за нарушение пограничного режима граждан США Гааги Дэвида Удо и Бродовского Коле Дэвича. Приморский районный суд в Новороссийске 2 марта вынес решение в отношении двух американцев, которых признали виновными в нарушении правил въезда и пребывания на территории РФ. Они находятся в центре временного пребывания иностранных граждан в городе Гулькевичи и дожидаются депортации.

5 марта в иностранных СМИ сообщили о задержании двух граждан США в Новороссийске. Хоккинс сказал в эфире одного из американских телеканалов, что задержанными являются последователи религиозной организации мормонов.

В постановлении Приморского районного суда Новороссийска, имеющегося в распоряжении ТАСС, говорится, что Гаага Дэвид Удо и Бродовский Коле Дэвич фактически занимались преподаванием английского языка, не имея педагогического образования. "При въезде в Россию заявлена цель визита - религиозные дела. В действиях [иностранцев] содержится состав преступления, выразившийся в несоответствии заявленной цели въезда в Российскую Федерацию фактически осуществляемой в период пребывания (проживания) в Российской Федерации", - говорится в материалах суда.