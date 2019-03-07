Члены "русских клубов" в американских вузах поздравили студенток с 8 марта

НЬЮ-ЙОРК, 8 марта. /ТАСС/. Студенткам пяти американских университетов в канун Международного женского дня 8 марта члены действующих при этих вузах "русских клубов" вручили около 500 цветов. Об этом сообщил в четверг в беседе с корреспондентом ТАСС координатор этой акции Сергей Гладыш из Сиэтла (штат Вашингтон).

"В нашей акции участвовали студенты - члены "русских клубов" в Университете штата Вашингтон в Сиэтле, Техасского университета A&M, Университета Ричмонда, Университета Мэриленда и Калифорнийского университета в Беркли, - сообщил он. - На территории каждого студенческого городка вручили примерно по 100 цветов - роз, тюльпанов, гвоздик".

По его словам, эта акция стала продолжением проводившейся впервые в 2018 году в студенческом городке в Сиэтле кампании под девизом "Вам, любимые". "Она первоначально проводилась в Москве, а в прошлом году к ней участвовал "русский клуб" Университета штата Вашингтон, - пояснил Сергей Гладыш. - В этом году на позитивных воспоминаниях члены нашего клуба связались с другими университетами, где есть объединения русскоговорящих студентов и предложили расширить географию праздника".