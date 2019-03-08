Русская редакция сирийского телевидения возвращается к мирным новостям

ДАМАСК, 8 марта. /ТАСС/. Русская редакция телевидения Сирии возвращается к мирным новостям после семи лет беспрерывного освещения событий войны и сводок с линии фронта. Спрос на русскоязычные новости остается в стране чрезвычайно высоким, поскольку многие выходцы из бывшего СССР, которые обзавелись здесь семьями, предпочли остаться во время боевых действий на своей второй родине.

"В 17 часов - выпуск новостей, он длится 10 минут. Нас всего пятеро, у нас есть еще переводчик и технический инженер. Сейчас в Дамаске стало более-менее безопасно, и наши соотечественники в последние два года стали возвращаться, аудитория выросла", - рассказывает телеведущая Ирина Ахметова.

"Мы переводим тексты с арабского языка на русский, начинаем с освещения событий в районах, где война продолжается, но теперь все реже и реже. Потом у нас идет раздел "Сирия и мир" - местные новости, центральные политические и экономические события в стране, русские новости - что, например, российское посольство делает для Сирии. И если остается время, рассказываем о событиях в Ираке, Иране, Палестине, в основном на Ближнем Востоке", - объясняет Ирина.

Ее напарница Татьяна Кологрева начинала диктором на русском радио в Сирии. В конце 2000-х годов стала работать еще и на телевидении. А потом началась война.

"Страшно, когда обстрелы были, новостной центр часто обстреливался из минометов. Заканчивали поздно, в 19 часов было уже темно и страшно ехать в другие районы, потому что тоже все обстреливалось. Но у нас новости выходили в эфир всегда: если у одного диктора был район блокирован из-за боевых действий, на смену выходил другой ведущий", - вспоминает она.

"И очень была большая аудитория слушателей. Все это выкладывалось в интернет, там были тысячи просмотров. Писали, что это единственный достоверный источник информации о том, что происходит в Сирии"", - добавляет Татьяна.

Телецентр стал одной из главных мишеней террористов, блокировавших Дамаск со всех сторон. В здание сирийской гостелерадиокомпании попало более 80 снарядов и мин. "И сколько у нас корреспондентов погибли, многих знали в лицо, за одним компьютером сидели. Но ребята работали в любых местах и при любых обстоятельствах", - говорит телеведущая.

Памятная табличка

На стене при входе в здание телецентра - памятная табличка, на ней 70 имен. Именно столько журналистов потеряло государственное телевидение Сирии за годы войны. Вероятно, ни одна телекомпания мира не несла таких огромных потерь за столь короткий срок.

"Вот пожалуйста, Яра Аббас, корреспондент телеканала Al-Ekhbariya, погибла в районе Каламун, застрелена террористами в упор", - вспоминает сотрудник русскоязычной службы новостей сирийского ТВ Мухаммед Кажу.

Он один из ветеранов сирийского телевидения, выучил русский язык в Советском Союзе во время учебы в институте. Там же женился и по возвращении на родину вместе с женой пошел работать в телецентр.

"Несмотря на бомбежки, на минометные обстрелы постоянные, наши дикторы всегда приезжали, ни одного дня мы не пропустили. Вещание не прерывалось даже во время обстрелов, на крыше и во дворе падали мины, а ведущие продолжали вести программу", - вспоминает Татьяна Кажу.

"А вы знаете, привыкаешь. Просто выходишь из дома и не думаешь, что может что-то упасть. Страх появляется позже, когда узнаешь, что упало рядом, страх больше за родных и близких. Когда теракты в Дамаске гремели, сразу ловишь, откуда этот звук, представляешь, где могут быть твое близкие. Сын у меня в банке работал, там раза три взрывали, именно теракты. Там люди гибли, это страшно. Пока нет телефонной связи, на это время мобильную связь отключали, и пока ты не свяжешься, было страшно. А за себя - нет", - говорит она.

На протяжении нескольких лет эти журналисты вели непрерывную летопись войны, однако в последнее время фронтовые сводки постепенно сменились мирными новостями, где главное - возвращение беженцев и обустройство мирной жизни. И за это журналисты русской редакции искренне благодарят российских военных, обеспечивших Сирии победу над международным терроризмом.