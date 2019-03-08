Парашютистки ЗВО совершили восьмитысячный прыжок в Петербурге в честь 8 марта

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 8 марта. /ТАСС/. Участницы женской сборной команды Западного военного округа (ЗВО) в честь Международного женского дня выполнили в Петербурге восьмитысячный прыжок с парашютом. Об этом сообщает в пятницу пресс-служба Западного военного округа.

"Участницы женской сборной команды Западного военного округа в честь Международного женского дня выполнили восьмитысячный парашютный прыжок в Санкт-Петербурге в ходе тренировок к соревнованиям на кубок Вооруженных сил Российской Федерации по парашютному спорту", - говорится в сообщении.

До этого прыжка у мастера спорта прапорщика Елены Лапиной на счету был 4251 прыжок, у ефрейтора Натальи Андреевой - 2402 прыжка, а у рядовой Юлии Быковой - 1346 прыжков. Таким образом, на троих у них на счету было 7999 прыжков. Совместный, восьмитысячный, они совершили из вертолета Ми-8 на высоте 3,5 км, демонстрируя упражнение по групповой купольной акробатике.

Как отмечают в ЗВО, парашютный спорт для участниц сборной - хобби. В обычной жизни они проходят военную службу в мотострелковой бригаде и дивизии противовоздушной обороны. В минувшем году женская сборная команда ЗВО завоевала первое место на чемпионате Воздушно-десантных войск.

В настоящее время в соединениях и воинских частях ЗВО, дислоцированных в 26 регионах северо-запада страны, проходит военную службу более пяти тысяч женщин, среди которых около 500 - офицеры, более 1 тыс. - прапорщики, а остальные - на должностях сержантского и рядового состава.