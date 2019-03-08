СМИ: власти Шанхая пообещали плату за информацию о распространении наркотиков в городе

ШАНХАЙ, 8 марта. /ТАСС/. Власти Шанхая объявили о введении вознаграждения за предоставленную соответствующим ведомствам информацию о преступлениях, связанных с контрабандой, производством и распространением наркотиков. Как сообщает в пятницу местный информационный портал Shine, максимальный размер вознаграждения может составить до 500 тыс. юаней (около $74,5 тыс.).

На вознаграждение, если сведения окажутся ценными и позволят выявить противоправные действия, могут претендовать как китайские, так и иностранные физические и юридические лица. Размер награды для бдительных граждан будет определяться в зависимости от выявленного числа нарушителей, количества конфискованных наркотических веществ, а также потенциального ущерба преступления для общественного порядка.

К примеру, за информацию об управлении транспортным средством под воздействием наркотиков, если водитель будет задержан, сообщивший об этом сможет получить 500 юаней (около $74), а за сведения о добавлении в продукты питания опиатов вознаграждение будет варьироваться от 1 тыс. до 20 тыс. юаней. До 100 тыс. юаней, в частности, власти готовы потратить на сведения об организации в сети ресурсов, через которые осуществляется продажа наркотиков.

Полиция обязуется не раскрывать личную информацию граждан, оказавших помощь властям в борьбе с распространением наркотиков в городе. За ложные сведения, пишет портал, также предусмотрено наказание. На вознаграждение, согласно установленным правилам, не смогут претендовать государственные служащие, полицейские, сотрудники прокуратуры, судебных органов и органов госбезопасности, а также военнослужащие.