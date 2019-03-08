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Военно-Грузинскую дорогу открыли для легкового транспорта

По данным МЧС, 78 большегрузов встали в очередь на въезд

ВЛАДИКАВКАЗ, 8 марта. /ТАСС/. Движение легкового транспорта разрешили по Военно-Грузинской дороге, которая была закрыта в четверг для всех видов транспорта из-за снегопада. Об этом сообщила в релизе в пятницу пресс-служба ГУ МЧС по Северной Осетии.

"С 11:00 мск дорога работает с ограничением только для большегрузов", - говорится в сообщении.

Сейчас в очереди на выезд из РФ ожидают 78 большегрузов.

Военно-Грузинская дорога ведет из Владикавказа в Тбилиси через Главный Кавказский хребет, соединяя Россию с Грузией и остальными странами Закавказья. На российском участке трасса проходит по Северной Осетии. В зимнее время дорогу часто закрывают из-за непогоды.

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