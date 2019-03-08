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Штормовое предупреждение объявили в Калининградской области

Жителям региона рекомендуется соблюдать особую осторожность

ТАСС, 8 марта. Главное управление МЧС по Калининградской области объявило в пятницу штормовое предупреждение. Об этом сообщили на сайте ведомства.

"8 марта с 18:00 до 20:00 ожидается усиление юго-западного, западного ветра до 25 м/с", - говорится в сообщении.

В связи с ухудшением погоды МЧС рекомендует жителям и гостям области соблюдать особую осторожность, избегать нахождения на мостах, путепроводах, в непосредственной близости от рекламных конструкций, не укрываться под отдельно стоящими деревьями, не подходить близко к опорам линий электропередачи, трансформаторным подстанциям. Также специалисты рекомендуют не выходить на водоемы на лодках и других маломерных судах.

Теги
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