Штормовое предупреждение объявили в Калининградской области

ТАСС, 8 марта. Главное управление МЧС по Калининградской области объявило в пятницу штормовое предупреждение. Об этом сообщили на сайте ведомства.

"8 марта с 18:00 до 20:00 ожидается усиление юго-западного, западного ветра до 25 м/с", - говорится в сообщении.

В связи с ухудшением погоды МЧС рекомендует жителям и гостям области соблюдать особую осторожность, избегать нахождения на мостах, путепроводах, в непосредственной близости от рекламных конструкций, не укрываться под отдельно стоящими деревьями, не подходить близко к опорам линий электропередачи, трансформаторным подстанциям. Также специалисты рекомендуют не выходить на водоемы на лодках и других маломерных судах.