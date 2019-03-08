Память жертв депортации балкарского народа почтили на митинге в Кабардино-Балкарии

НАЛЬЧИК, 8 марта. /ТАСС/. Митинг, посвященный 75 годовщине депортации балкарцев 8 марта 1944 года, прошел в пятницу у мемориала жертвам репрессий в Нальчике, передает корреспондент ТАСС с места события.

На площади собрались жители со всех уголков республики, более 500 человек (по данным республиканского МВД). После литературно-музыкальной акции "Из прошлого в будущее" представители духовного управления мусульман республики совершили обряд дуа (мусульманская молитва) по жертвам депортации, а после минуты молчания цветы к мемориалу и на могилу умершего в изгнании и перезахороненного на родине основоположника балкарской литературы Кязима Мечиева возложили врио главы КБР Казбек Коков, спикер республиканского парламента Татьяна Егорова, представители общественности республики.

Продолжились траурные мероприятия музыкальным представлением "Хранить огонь родного очага", в котором приняли участие мастера искусств КБР, а также показом художественного фильма "Дорога на край жизни", который повествует о жизни народа во время переселения. В Курортном зале Нальчика развернута выставка произведений художника, лауреата Госпремии КБР Ибрагима Занкишиева и выставка кийизов (национальный балкарский войлочный ковер) из коллекции Рашида Локьяева. Памятные мероприятия 8 марта прошли во всех районах Кабардино-Балкарии.

"В этот день мы испытываем душевную боль, вызванную воспоминаниями о тяготах лишений и горечью потерь балкарского народа", - заявил в своем обращении к жителям республики врио главы КБР Казбек Коков.

Восьмого марта 1944 года по обвинению народа в пособничестве немецко-фашистским захватчикам более 37,7 тыс. балкарцев принудительно переселили в Среднюю Азию и Казахстан. Право вернуться на родную землю балкарский народ получил 28 марта 1957 года. Этот день отмечают в КБР как день возрождения балкарского народа. Законы СССР и РСФСР "О реабилитации репрессированных народов" приняли в 1989 и 1991 гг.