Студенческий корпус спасателей поздравил с 8 Марта находящихся на дежурстве сотрудниц МЧС

МОСКВА, 8 марта. /ТАСС/. Добровольцы Всероссийского студенческого корпуса спасателей (ВСКС) подарили цветы и поздравили с 8 Марта находящихся на дежурстве сотрудниц подразделений МЧС РФ в Москве, Краснодаре и Кемерове.

"Акцию мы проводим уже несколько лет. У нас у самих девочки есть на дежурстве, и поначалу поздравляли только их, а потом решили всех сотрудниц МЧС поздравлять", - сказала ТАСС пресс-секретарь ВСКС Мария Корсакова.

В Москве студенты-добровольцы с цветами пришли в Центр управления в кризисных ситуациях ГУ МЧС РФ по Москве. Руководство центра по максимуму 8 Марта заменило дежурных-женщин на мужчин, но несколько незаменимых представительниц прекрасно пола вышли на работу. Им и достались букеты тюльпанов и поздравления. "Как неожиданно и приятно!", - не скрывали эмоции сотрудницы центра.

"Наши добровольцы-мужчины приезжают поздравлять и сотрудниц ЦУКС, и пожарно-спасательных частей, аварийно-спасательных отрядов и других подразделений. Мы заранее узнаем, где девушки дежурят, и приезжаем туда", - добавила представитель студенческого корпуса спасателей.