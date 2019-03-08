Фейерверк-шоу, цветы и бесплатный вход в музеи дарят 8 Марта в Поволжье и на Урале

ТАСС, 8 марта. Фестиваль фейерверков в Ижевске, цветы от спецназа в Самаре, бесплатные билеты в музеи Казанского кремля в честь 8 Марта и поздравления от активистов "Молодой гвардии Единой России". О том, как отмечали международный женский день на Урале и в Поволжье, в материале ТАСС.

В Самарской области бойцы спецназа Центрального военного округа (ЦВО) провели акцию "Вам, любимые", посвященную международному женскому дню. "Акция прошла в многолюдных местах, возле торговых центров. Военнослужащие в военной форме дарили представительницам прекрасной половины тюльпаны... Настроение женщинам также поднял военный оркестр бригады, который исполнил весенние мелодии", - говорится в сообщении пресс-службы ЦВО.

В Ижевске в пятницу во второй раз пройдет фестиваль фейерверков "Вальс цветов". Шоу развернется на набережной городского пруда, в этом году красочное представление для жителей и гостей столицы Удмуртии подготовят три команды из разных регионов России. Сопровождать пиротехнические залпы будут оригинальные музыкальные композиции, сообщает пресс- служба города.

В Казани музеи кремля в честь 8 Марта будут работать бесплатно для представительниц прекрасного пола. Посетителей в этот день ждут творческие занятия, тематические экскурсии о канонах женской красоты, театрализованная и интерактивная программа.

Акция МГЕР

В Челябинске на пешеходной улице в самом центре города активисты "Молодой гвардии Единой России" (МГЕР) дарят представительницам прекрасного пола сиреневые и желтые тюльпаны, передает корреспондент ТАСС. Как рассказал один из активистов Максим Голощапов, тюльпаны этих оттенков посчитали наиболее красивыми. "Цель акции - поднять настроение, всего планируется подарить 1 тыс. цветов", - уточнил он.

Кроме того, челябинские молодогвардейцы поздравили с праздником труженицу тыла, которой в конце февраля исполнилось 90 лет, Мунавару Аксаликову. "За чаепитием бабушка рассказала о своей жизни. <…> Поговорили о детских годах, о войне, о жизни, семейных традициях", - сообщила ТАСС активистка Дарья Погорелова, добавив, что волонтеры вручили труженице тыла памятные подарки.

Как рассказала ТАСС активистка МГЕР в Ямало-Ненецком автономном округе Ольга Вайнуто, сегодня представители "Молодой гвардии Единой России" поздравили с 8 Марта детей Великой Отечественной войны. "Мы в Тарко-Сале поздравили нескольких одиноких бабушек - детей Великой Отечественной войны. В настоящее время они поживают в социальном доме. Вручили сделанные своими руками открытки, а также тортик и цветы в честь 8 Марта. Одной из бабушек также помогли починить раковину и стиральную машинку", - сообщила собеседница агентства.

В Курганской области на центральной площади города волонтеры из "Молодой гвардии Единой России" украсили дерево табличками и открытками с добрыми пожеланиями. "Получилось очень массово, женщины брали открытки. Любой прохожий мог подойти и оставить на пустой табличке в виде сердечка пожелания", - рассказал руководитель Курганского городского отделения "Молодой гвардии Единой России" Иван Банников.