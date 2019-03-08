На самой большой в Европе стене из растений в аэропорту Симферополя расцвели 200 хризантем

СИМФЕРОПОЛЬ, 8 марта. /ТАСС/. К 8 Марта 200 хризантем распустились на стене из растений, которая находится в новом терминале аэропорта Симферополь. Площадь "зеленной стены", которая на треть состоит из живых растений, составляет 1600 кв. м, и она является самой большой в Европе из размещенных внутри зданий, сообщили журналистам в пятницу в пресс-службе аэропорта.

"Стена "расцвела" к 8 Марта благодаря заботливым рукам дизайнера и биологов. В ней распустились около 200 хризантем. Невозможно было не порадовать женщин, девушек, мам, бабушек и не поздравить их с праздником", - цитирует пресс-служба директора сконструировавшего "зеленую стену" бюро фитодизайна Марину Тутушкину.

Украшенная более 30 тыс. растений стена является одной из главных достопримечательностей аэропорта Симферополя. Общая высота стены составляет 15 м, а ширина - 110 м. Первые 5 м высоты стены занимают живые растения - папоротники, маранты, филодендроны и эпипремнумы. Остальную ее часть украшают искусственные растения. При этом разницы между живыми и неживыми растениями на стене не видно.

Новый аэровокзальный комплекс международного аэропорта Симферополя был открыт в апреле 2018 года и построен за 22 месяца. Терминал рассчитан на обслуживание 6,5 млн человек в год, а в дальнейшем планируется, что он сможет принимать до 10 млн человек.