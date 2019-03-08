Активист Future Team заявил об улучшении положения женщин в Пакистане

ИСЛАМАБАД, 8 марта. /ТАСС/. Положение женщин в Пакистане за последние годы очень изменилось в лучшую сторону. Такое мнение в беседе с корреспондентом ТАСС высказал организатор акции Make Her Smile ("Заставь ее улыбнуться") в столице страны, представитель подразделения международного молодежного движения Future Team ("Команда будущего") в Пакистане Даниал Хаят.

"Сейчас девушкам значительно проще попасть на госслужбу и занять высокие посты, - отметил он. - В Пакистане женщина может стать премьер-министром, возглавлять внешнеполитическое ведомство или другое учреждение, пилотировать истребитель".

В Международный женский день акция Make Her Smile прошла, в том числе в Национальном армейском колледже управления в Исламабаде. Активисты поздравили 250 учениц, подарили им цветы и сувениры.

"Мы устраиваем мероприятия в рамках акции Make Her Smile в Пакистане уже второй год. В прошлом году масштаб акции был значительно меньше, - отметил Хаят. - В этом году мы также прочитали лекцию в колледже про гендерный баланс в Пакистане".

Международная акция Make Her Smile проходит во многих странах мира - волонтеры поздравляют женщин с Международным женским днем, дарят цветы и подарки. Каждый участник акции может выложить в поздравления с хэштегом #MakeHerSmile.